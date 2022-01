A cosa serve la penna 3D? La stampa 3D come non l'avete mai pensata

Quando si fa riferimento al mondo della stampa 3D, giustamente in molti pensano in modo univoco alle classiche stampanti 3D. Tuttavia, esiste anche un'altra possibilità che non esattamente tutti conoscono: ci riferiamo alla cosiddetta penna 3D.

Sì, avete capito bene: esiste un mercato legato a penne che consentono di stampare in 3D. La questione è più banale di quanto si potrebbe pensare: la punta della penna è un ugello da cui fuoriesce il classico filamento PLA. In parole povere, al posto di scrivere con l'inchiostro come si farebbe con una comune biro, si creano forme in tre dimensioni, "dando vita" a oggetti come quelli legati al mondo della stampa 3D.

Chiaramente si tratta di un prodotto ben diverso da una stampante 3D, considerato anche il fatto che in questo caso non si passa per file di alcun tipo, ma solo e unicamente per la propria fantasia "sul momento". Bisogna dunque avere anche una certa abilità per utilizzare una penna di questo tipo, ma il concetto alla base è essenzialmente lo stesso del mondo della stampa 3D: si passa per un estrusore, che lavora a varie temperature (a seconda della penna 3D che si è deciso di comprare).

Come si usa una penna 3D? Generalmente è semplice: una volta fatto riscaldare l'estrusore, basta inserire il filamento nell'apposito foro posizionato in alto, sfruttando poi un pulsante fisico per far uscire il filamento. Come detto in precedenza, serve un po' di abilità per usare un prodotto di questo tipo, d'altronde si tratta di un dispositivo "artistico", ma vi basti sapere che generalmente non manca un tasto per regolare la velocità di estrusione, utile per avere un maggior controllo sull'opera che si sta creando.

Quanto costa una penna 3D e dove si compra? Chiaramente non esiste un singolo prodotto di questo tipo e le possibilità offerte dal mercato sono molteplici, quindi risulta complesso fornire una risposta univoca. Tuttavia, su Amazon ci sono molte penne che dispongono di un prezzo attorno ai 30 euro. In ogni caso, se volete farvi un'idea, uno dei prodotti di questo tipo più acquistati sul noto portale e-commerce è quello di GIANTARM, venduto a 52,99 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (giusto per farvi un esempio concreto).