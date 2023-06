A cosa serve un Raspberry Pi? Le principali funzionalità del mini PC

Il progetto Raspberry Pi è nato nel 2012 offrendo nelle mani degli appassionati dei minuscoli PC da configurare per gli utilizzi più disparati, contando su svariate armi a sua disposizione.

Il primo è senza dubbio il costo, nonostante l'impennata dei prezzi di Raspberry Pi durante la pandemia.

Se consideriamo i piccoli Mac Mini o i Chromebox come termine di paragone, siamo a una frazione del costo con dimensioni notevolmente inferiori, pur presentando limitazioni puramente prestazionali rispetto a tali categorie di prodotto.

Una Raspberry Pi entra nel palmo di una mano e può essere personalizzata nell'estetica grazie alle miriadi di cover in vendita sui mercatini e negli e-shop, ma possono anche essere stampate in 3D se si hanno le giuste amicizie o competenze.

Un altro aspetto molto interessante riguarda l'efficienza energetica, dato che una Pi 4, per esempio, arriva a consumare di picco non più di 6,5W, a differenza di un PC particolarmente efficiente che non si muove praticamente mai dagli almeno 100-150W.

Inoltre, si parla di sistemi molto silenziosi dato che possono essere utilizzati fanless oppure con case dalle ventole molto piccole (4020 o 4020).

Una Raspberry Pi, poi, può essere interamente gestita da un altro PC, anche da remoto, una cosiddetta attività "headless", in finestra dentro il desktop di un'altra macchina.

La feature più famosa è il supporto GPIO che rende possibile l'utilizzo delle porte sia come ingresso che come uscita ad altissima compatibilità che aprono le porte alla progettazione e al "bricolage" tech.

Ultimo, ma non per importanza: la community. Chiunque abbia mai preso parte a un'iniziativa di fai-da-te saprà bene quant'è importante reperire in rete informazioni dalla comunità o, ancora meglio, supporto diretto da altri utenti. Quella di Raspberry è sicuramente una delle più attive nel panorama tech mondiale, una vetrina per la collaborazione online.