Cosa serve per il rinnovo della Tessera Sanitaria?

Avete scoperto di avere la Tessera Sanitaria scaduta e non potete accedere alle prestazioni sanitarie? Fortunatamente, a differenza di quanto avviene per gli altri documenti, in questo caso la procedura è molto più snella e può essere completata anche da casa.

Come abbiamo avuto modo di spiegare nella nostra guida riguardante il rinnovo della Tessera Sanitaria online, in linea teorica al momento della scadenza della Tessera Sanitaria, l'Agenzia delle Entrate dovrebbe provvedere ad inviare il nuovo documento direttamente a casa, in modo tale da evitare che gli utenti si trovino sprovvisti di questa tessera che ormai è diventata sempre più importante.

In caso contrario, potete effettuare la richiesta direttamente online tramite la procedura indicata direttamente sul link che abbiamo inserito poco sopra.

Se però non siete provvisti di SPID e non sapete cosa fare con la Tessera Sanitaria scaduta, potete rivolgervi all'ufficio territoriale dell'ASL o presso lo sportello dell'Agenzia delle Entrate. In questa sede, vi saranno richiesti i documenti di riconoscimento di base come la Carta d'Identità.

Ad ogni modo, comunque, la Tessera Sanitaria vi sarà spedita direttamente a casa ma occhio: non tramite firma ma semplicemente con una lettera classica che viene inserita dal postino nella cassetta delle lettere. Non è richiesta alcuna firma, infatti.