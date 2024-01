A cosa serve la rotella analogica di Rabbit R1? La funzione che non vi aspettate

La presentazione di Rabbit R1, il dispositivo IA che ha stregato l'edizione 2024 del CES di Las Vegas, è destinata a tenere banco a lungo nel mondo Tech. Mentre gli appassionati cercano di comprendere se effettivamente gli agenti intelligenti saranno il futuro, sono però arrivati ulteriori dettagli sulla funzione della rotella analogica.

Quest'ultima è infatti finora rimasta forse l'elemento più "misterioso" del dispositivo, tanto che Jason Calacanis ha voluto chiedere spiegazioni, nell'ambito di un'intervista pubblicata YouTube, direttamente a Jesse Lyu, fondatore e CEO di rabbit inc. Quest'ultimo è dunque entrato nel merito della visione della startup, delineando uno scenario potenzialmente interessante.

A tal proposito, attorno al minuto 55:40 dell'intervista, Lyu spiega: "stiamo lavorando su diverse idee. Non posso dire molto di più, ma posso entrare nel merito di uno scenario a cui stiamo lavorando: l'utilizzo della rotella per sbloccare il dispositivo". È dunque Calacanis a intuire l'idea: "Quindi il passcode sarà come una sorta di armadietto scolastico".

Insomma, c'è un "tocco aptico" per selezionare i numeri. "Non c'è nemmeno un testo, sono solo interazioni fisiche", ha spiegato il CEO di rabbit inc. In definitiva, la startup a quanto pare sta ancora lavorando a tutte le implementazioni del caso, ma quantomeno adesso ci sono indicazioni concrete in merito ad alcune potenziali funzionalità. Per saperne di più, non ci resta che attendere che il dispositivo arrivi, nel corso del 2024, agli acquirenti.