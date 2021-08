Cosa serve per fare lo SPID? Ecco i documenti e requisiti necessari

Torniamo a parlare nuovamente del Sistema Pubblico d'Identità Digitale per soffermarci ancora una volta sulla procedura di richiesta. Negli ultimi mesi infatti sono tanti gli utenti che stanno presentando richiesta, sia per scaricare il Green Pass.

Indipendentemente dall'Identity Provider scelto, la documentazione necessaria per completare la richiesta delle credenziali SPID è la seguente:

Indirizzo email attivo ed a cui si ha accesso;

Numero di telefono del cellulare che si usa normalmente;

Documento d'identità valido (Carta d'Identità, Passaporto, Patente);

Tessera Sanitaria con Codice Fiscale.

Chiaramente, è anche necessario essere maggiorenni. Una volta che vi siete accertati di disporre di tali requisiti, potete procedere con la richiesta.

Ricordiamo che è anche possibile richiedere lo SPID con la Carta d'Identità Elettronica. Tra i sistemi più diffusi per aprire lo SPID c'è quello di Poste Italiane, che rappresenta una soluzione rapida in quanto consente di aprire l'account direttamente da casa e senza doversi rivolgere ad uno degli uffici sparsi sul territorio italiano.