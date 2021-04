A cosa serve questo 'taschino' nei jeans? La risposta che non ti aspetti

Mettiamo i jeans praticamente ogni giorno e, nonostante questo, molti non sanno del tutto la funzione dei loro pantaloni. Ad esempio: perché sopra la tasca c'è quasi sempre un altro piccolo taschino apparentemente inutile? Non si possono mettere le chiavi, il telefono ed è scomoda da utilizzare, qual è il suo scopo allora?

No, non si tratta di alcun errore di fabbricazione lasciato lì per bellezza, ma si tratta di una "moda" che risale addirittura al 1873. La risposta all'enigma - che qualche tempo fa fece il giro del mondo sul web - è arrivata direttamente da alcuni esperti del settore della moda e perfino da Levi’s, la famosa azienda da abbigliamento.

Il "quinto taschino" venne ideato proprio dalla compagnia - fondata nel 1853 - vent'anni dopo la commercializzazione dei propri jeans. Il suo utilizzo è presto detto: la tasca in questione veniva utilizzata per riporre gli orologi da taschino al suo interno e perfino delle pepite d'oro, poiché l'indumento era utilizzato soprattutto dai cowboy.

Così come avrete potuto osservare in molti film western, in quel periodo si utilizzava molto il classico "orologio da taschino" con la catena da mettere nel gilet; Levi’s ideò, quindi, un'altra tasca in cui riporre il segnatempo. Lo stile dei pantaloni è rimasto invariato fino da allora e nel corso degli anni il suo utilizzo è certamente cambiato.