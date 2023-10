A cosa serve Telegram Premium? Tutto sull'opzione a pagamento

Pagare per accedere a funzioni esclusive legate a un'applicazione di messaggistica istantanea potrebbe non essere esattamente nei vostri piani, ma questo non significa che non valga la pena quantomeno dare un'occhiata all'abbonamento Premium a pagamento di Telegram. Infatti, quest'ultimo propone benefici che potreste non aspettarvi.

Dopo aver dunque approfondito la possibilità di fare nuove conoscenze su Telegram, è giunto il momento di tornare a dare un'occhiata a un'altra curiosità relativa a questa popolare soluzione. Ebbene, per comprendere meglio a cosa fa riferimento la succitata sottoscrizione, potreste voler innanzitutto aprire l'app sul vostro dispositivo di fiducia, facendo poi tap sull'icona delle tre righe collocata in alto a sinistra.

È infatti in questo modo che risulta possibile accedere alla sezione "Impostazioni", nonché successivamente all'area "Telegram Premium". Una volta raggiunta quest'ultima, sarà direttamente l'app a mettervi a conoscenza di tutti i dettagli del caso, proponendo un abbonamento annuale o mensile (usualmente il costo di quest'ultimo è di 4,49 euro al mese).

Quali sono dunque i vantaggi di Telegram Premium? Mediante quest'ultimo è possibile accedere a funzionalità avanzate quali i limiti raddoppiati (fino a 1.000 canali, 10 chat fissate, 20 cartelle, 4 account e così via), la conversione da voce a testo (trascrizione dei messaggi vocali), le Storie migliorate (ordine prioritario, modalità stealth, cronologia visualizzazioni permanente e così via), una maggiore velocità di download (per documenti e media), la traduzione in tempo reale delle chat, le emoji animate, la possibilità di caricare file fino a 4GB, l'assenza di pubblicità nei canali pubblici, un badge del profilo e molto altro.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: ci sono anche sticker Premium, foto del profilo animate, reazioni infinite, icone app Premium, stati emoji e gestione chat avanzata, ma è proprio mediante l'app che potete approfondire tutto per bene. In ogni caso, in questa sede valeva la pena dare rapidamente un'occhiata a quanto messo a disposizione in tal senso. Per maggiori dettagli, potreste però voler fare riferimento direttamente alle linee guida ufficiali di Telegram.