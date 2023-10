A cosa serve il termometro di Google Pixel 8 Pro? No, non può misurare la febbre (per ora)

Non è passata neanche una settimana dalla presentazione di Google Pixel 8 e 8 Pro sul mercato internazionale, ma già emergono alcune perplessità sui due device. Dopo che il chip Tensor G3 non ha convinto tutta l'utenza, è ora il sensore per la temperatura di Pixel 8 Pro a finire sotto i riflettori: a cosa serve, esattamente?

A misurare la febbre, direte voi. Eppure no, le cose non stanno così. Come è stato spiegato dalla stessa Big G nel video di annuncio di Pixel 8 e 8 Pro, "abbiamo sottoposto una richiesta alla FDA [Federal Drug Administration, l'ente regolatore dei presidi sanitari americani] per permettere all'app Termometro di Google Pixel di misurare la tua temperatura e salvarla sull'app Fitbit".

Ciò significa che, almeno per ora, Pixel 8 Pro non può misurare la febbre degli utenti, perché non ha ricevuto le autorizzazioni cliniche necessarie a farlo. Non è un caso che, come spiega lo YouTuber Marques Brownlee, l'app Termometro di Pixel 8 Pro permetta agli utenti di impostare il materiale di cui misurare la temperatura, mancando però di inserire la pelle umana tra di essi.

Ovviamente gli utenti possono comunque decidere di puntare il proprio Pixel 8 Pro sulla fronte e misurare la propria temperatura utilizzando quest'ultimo, ma il risultato sarebbe decisamente poco attendibile. Il sensore, infatti, misura solo la temperatura superficiale, e non certo quella interna (come invece fanno i termometri veri e propri). Manca insomma l'algoritmo che traduce la temperatura esterna in temperatura interna, e che arriverà solo dopo l'approvazione della FDA americana.

È dunque pur sempre possibile che la funzione arrivi in futuro, ma per ora il termometro di Pixel 8 Pro non serve a molto. La stessa Google, per la verità, è rimasta piuttosto vaga sul suo utilizzo, offrendo giusto un paio di casi in cui esso potrebbe rivelarsi utile: "sul pannello posteriore di Pixel 8 Pro, un nuovo sensore di temperatura ti permette di scannerizzare velocemente un oggetto per conoscere la sua temperatura. Usalo per verificare se la padella è abbastanza calda per iniziare a cucinare o se il latte nel biberon del tuo bebè è tiepido", spiega Big G.

In ogni caso, al momento sembra piuttosto chiaro che Google stia aspettando l'approvazione della FDA per mettere a frutto il suo nuovo sensore. Secondo Vee Song, esperta di The Verge, una volta ottenuto il "via libera" americano Google implementerà rapidamente un software di misurazione della temperatura corporea per almeno due scopi: il primo è quello di prevedere l'andamento del ciclo mestruale e dei periodi di fertilità nelle donne; il secondo, invece, è quello di tenere traccia della salute dell'individuo, notificandogli una temperatura troppo elevata come potenziale sintomo di una malattia.