Cosa serve per vedere la Serie A in full hd su DAZN? Prezzi e dispositivi compatibili

Ormai è ufficiale: il 20 Novembre arriva il Full HD su DAZN. L'annuncio è stato dato dall'amministratrice delegata, Veronica Diquattro, nel coeso di un'intervista concessa a La Stampa nel weekend in cui ha fatto il punto sulla novità.

Partiamo col dire che questa novità non comporterà alcun incremento sul prezzo mensile dell'abbonamento, che resta di 29,99 Euro per coloro che non hanno goduto delle promozioni di lancio.

Rispetto ad ora, la risoluzione sarà di 1080 e non 1080i e dovrebbe riguardare smart tv e set top box come Apple TV+, Fire TV Stick ed i decoder TIMVision Box e DAZN Box. Proprio la Diquattro, nell'intervista ha fatto riferimento alle smart TV ed i grandi schermi "dove c'è più bisogno di alzare la qualità".

Evidentemente quindi, per smartphone, tablet e PC la risoluzione potrebbe aggirarsi intorno ai 720p, e per godere della massima esperienza bisognerà ovviamente disporre di una connessione in grado di reggere lo streaming in Full HD ed uno schermo più ampio.

DAZN, sulla connessione ancora non ha diffuso alcuna informazione e la documentazione sui requisiti.

Nella giornata che segnerà il debutto del Full HD però segnaliamo tre big match roventi: Lazio-Juventus, Inter-Napoli e Fiorentina-Milan: insomma, un buon banco di prova anche per la rete di DAZN Edge.

