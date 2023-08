A cosa serve un ventilatore smart? Alcuni motivi per sceglierlo

Abbiamo già trattato su queste pagine i migliori ventilatori smart di Xiaomi, tipologia di prodotto che in un periodo di caldo record sta attirando l'attenzione in modo importante, ma va detto che non esattamente tutti sembrano aver capito a cosa serve un ventilatore smart (o meglio, perché queste può tornare più utile di una soluzione classica).

Qualcuno, infatti, si è chiesto in che modo queste soluzioni possano andare oltre a un semplice ventilatore con telecomando. Ebbene, il principale vantaggio della domotica risiede nel fatto che risulta possibile controllare il dispositivo da remoto, in quanto basta essere connessi al Wi-Fi dal proprio dispositivo di fiducia per poter gestire il tutto. Questo significa che è possibile controllare il ventilatore da altre stanze, magari senza dovervi alzare dal letto (cosa non possibile con un telecomando, che va puntato verso il ventilatore).

Chiaramente le funzionalità smart dipendono dal modello, dato che, ad esempio, in determinati contesti potrebbe esserci il supporto ai comandi vocali, magari in modo compatibile con popolari assistenti come Google Assistant e Amazon Alexa. Attenzione però al fatto che potrebbe risultare necessario acquistare un dispositivo separato per riuscire a controllare effettivamente il ventilatore smart in questo modo.

Al netto di questo, chiaramente c'è l'aspetto casa domotica, visto che se avete già tanti prodotti di questo tipo (e siete soliti controllarli dallo smartphone) un ventilatore smart potrebbe fare al caso vostro. Va poi detto che spesso i ventilatori smart integrano maggiori funzionalità rispetto a quelli classici, come ad esempio la possibilità di programmare con precisione, in modo associato all'ora aggiornata lato Web, lo spegnimento automatico. Inoltre, potrebbe risultare possibile anche da remoto, per fare un altro esempio, abilitare il sistema di protezione per i bambini.

Ribadiamo che tutto dipende dal modello coinvolto, ma ci sono insomma diversi motivi per cui si potrebbe voler puntare a un prodotto di questo tipo (e non si fa solamente riferimento agli appassionati di tecnologia). In ogni caso, se siete interessati, potrebbe farvi piacere dare un'occhiata a qualche offerta Amazon su ventilatori smart Xiaomi.