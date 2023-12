A cosa serve la Voce personale su iPhone? Ricreate la vostra voce su iOS

Apple di recente ha condiviso un filmato sul proprio canale YouTube dove parla della funzione “Voce Personale”, che è disponibile su iPhone, iPad e Mac ed è stato introdotta con iOS 17, iPadOS 17 e macOS Sonoma.

Voce Personale consente a coloro che rischiano di perdere la capacità di parlare di creare una voce sintetizzata simile a quella reale, in modo tale da consentire di comunicare con gli altri. Il sistema, molto complesso, si integrazione un’altra funzionalità di accessibilità battezzata “Live Speech”, che consente agli utenti di digitare delle frasi da far pronunciare al sistema durante le conversazioni, telefonate o chiamate FaceTime.

Voce Personale funziona solo con:

iPhone 12 e modelli successivi

iPad Air di quinta generazione

iPad Pro da 11 pollici di terza generazione e modelli successivi

iPad Pro da 12,9 pollici di quinta generazione e modelli successivi

Mac con processore Apple Silicon (gamma M1, M2, M3)

Per creare una voce personale è necessario spostarsi nelle impostazioni di accessibilità e quindi fare tap su “Voce Personale”. A questo punto basta semplicemente seguire le istruzioni: il procedimento prevede la lettura di una serie di messaggi di testo scelti in modo casuale e richiede circa 15 minuti. Una volta fatto, le parole verranno elaborate in modo sicuro durante la notte mentre è in carica e connesso alla rete WiFi.



Ricordiamo che di recente Apple ha lanciato iOS 17.1.2 che corregge vari problemi di sicurezza.