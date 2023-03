A cosa serve il WiFi Calling? La novità gratis appena arrivata in Italia

Non c'è solamente Google a innovare lato chiamate. Infatti, di recente alcuni operatori telefonici italiani si sono adoperati per portare nel nostro Paese una novità chiamata Wi-Fi Calling. Risulta bene approfondire quest'ultima, dato che non esattamente tutti sembrano aver ben compreso a cosa si fa riferimento.

Ebbene, ciò che intendono operatori come WINDTRE e TIM, ovvero i primi a sfruttare il tutto in Italia, col termine "Wi-Fi Calling" è di fatto la possibilità di chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile. Attenzione, però: non si tratta di connettività satellitare, bensì di una possibilità ben più limitata.

Il tutto risulta infatti accessibile solamente quando si è connessi da smartphone a una rete Wi-Fi dell'operatore coinvolto. Inoltre, vale la pena notare che solamente determinati modelli sono attualmente supportati per quel che riguarda il Wi-Fi Calling. Potreste dunque, a questo punto, chiedervi a cosa serve il tutto, visto che qualcuno tra di voi potrebbe banalmente pensare a una chiamata su WhatsApp.

La differenza con quest'ultima consiste nel fatto che non si passa per alcun servizio di terze parti, ma di fatto si fa riferimento a una "chiamata normale" che avviene sotto rete Wi-Fi. Questo significa che potrete contattare in questo modo anche numeri non legati, ad esempio, a un'app di messaggistica istantanea come WhatsApp.

In quali contesti può tornare utile tutto ciò, visto che bisogna comunque rimanere connessi a una rete Wi-Fi? A spiegare ulteriormente il tutto ci pensa il portale ufficiale di WINDTRE, in cui si legge che la novità "consente di parlare anche dove la rete mobile non è disponibile, come seminterrati, capannoni ed edifici con mura spesse, ed è presente una connessione Wi-Fi WINDTRE". Sempre per quel che concerne WINDTRE, al netto del bisogno di uno smartphone compatibile, non è necessaria alcuna configurazione manuale e non ci sono costi aggiuntivi.