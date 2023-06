Ecco a cosa serviva questo particolare reperto trovato dagli archeologi

Nel corso di uno scavo in una torre medievale spagnola, gli archeologi hanno fatto una scoperta piuttosto insolita: quello che sembra essere un "fallo" di pietra utilizzato per affilare armi. Questo singolare reperto, lungo 15 centimetri, è stato rinvenuto nel sito archeologico della Ría de Vigo, nel nord-ovest della Spagna.

"È un oggetto interessante perché è insolito e perché materializza l'associazione simbolica tra violenza, armi e mascolinità, un'associazione che sappiamo esisteva nel Medioevo e che è presente nella nostra cultura oggi", ha dichiarato Darío Peña-Pascual, un archeologo di Arbore Arqueoloxía.

Questa è una pietra usata per affilare le armi, ma la forma particolare ha attirato l'attenzione degli addetti ai lavori. Gli strumenti per affilare sono facilmente riconoscibili "perché conservano ancora tracce e segni dei materiali che hanno affilato", ha spiegato Peña-Pascual. In questo caso, "l'oggetto conserva tracce di usura su un lato compatibili con il suo uso."

"Il possibile significato che una cultura dà a un oggetto è molto più difficile da capire", continua Peña-Pascual. "Il contesto in cui troviamo il pene di pietra è quello di una fortezza distrutta durante una rivolta." Durante quel periodo, il simbolo fallico era considerato un "oggetto di venerazione" e non era considerato volgare. Era usato come protezione dal male ed è stato raffigurato in numerosi manufatti medievali, come lampade, maschere, pendenti e anelli.

