Cosa sono e a che servivano questi buchi dell'età della pietra in Inghilterra?

Nella campagna del Bedfordshire, a nord di Londra, gli archeologi hanno scoperto più di due dozzine di fosse monumentali. Il radiocarbonio, utilizzato per datare i materiali recuperati dal sito preistorico, ha rivelato che queste sono state create tra 7.700 e 8.500 anni fa, durante il Mesolitico, noto anche come "Età della Pietra Media".

Soprannominate fosse di Linmere, quest'ultime sono circa 25 buche che misurano fino a 5 metri di larghezza e 1,9 metri di profondità e sono disposte in linee rette lunghe fino a 500 metri. La scoperta è "incredibilmente significativa" perché ci sono pochi siti mesolitici del genere nel Regno Unito.

La maggior parte dei ritrovamenti di questo periodo include solo strumenti di selce e occasionali resti di animali macellati, rendendo difficile comprendere la vita delle persone che hanno lasciato questi manufatti.

Le fosse sembrano essere strategicamente posizionate attorno a quello che erano una volta i canali fluviali, quindi i ricercatori pensano che possano aver avuto un ruolo nel registrare importanti eventi celesti, come i solstizi (come Stonehenge), anche se sono ancora necessarie prove per supportare questa idea.

Alcuni di questi buchi contenevano resti animali, tra cui ossa di una specie estinta di bovini, e potrebbero essere serviti come depositi di cibo. Gli archeologi stanno attualmente studiando se tutte queste fosse siano state scavate simultaneamente analizzando il polline trovato nel sito, tra cui resti di querce, noccioli e pini risalenti al periodo mesolitico.

"Questo lavoro rivelerà l'ambiente in cui queste persone vivevano, e speriamo risponda alla domanda 'a cosa servivano questi buchi?'" ha dichiarato infine Yvonne Wolframm-Murray, un funzionario di progetto del Museum of London Archaeology che ha partecipato allo scavo archeologico.

A proposito, a che servivano invece queste pietre geometriche di 5.000 anni fa?