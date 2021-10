A cosa servivano queste misteriose sfere di pietra scoperte in una tomba antica?

Centinaia di sfere di roccia quasi perfette (grandi all'incirca quanto una palla da baseball) risalenti a circa 5.500 anni fa, sono state trovate in un'antica tomba sull'isola di Sanday, nelle Orcadi a nord della Scozia continentale. Risalgono, molto probabilmente, a un'antichissima pratica unica della Gran Bretagna neolitica.

Secondo i primi studi queste palle venivano utilizzate come armi, forse lanciate da una corda, anche se al giorno d'oggi la maggior parte degli archeologi pensa che le sfere di pietra siano state realizzate principalmente per scopi artistici, per dimostrare principalmente lo status della persona sepolta o per commemorare una fase importante della loro vita. A proposito di strani ritrovamenti archeologici: a cosa servivano queste giare trovate nel Laos?

Vicino alla spiaggia dell'isola di Sanday sono state trovate due sfere: una fatta di pietra nera e l'altra di calcare di colore più chiaro. Queste erano solo levigate e lucidate, mentre più avanti nel Neolitico si diffuse la pratica di intagliarle con decorazioni. Nonostante ciò, levigare queste palle di roccia non era cosa facile.

"Ci sarebbe voluto molto tempo per realizzarle, perché lucidare una pietra richiede molta pazienza... Devi sederti lì con un po' di sabbia, un po' d'acqua e una pietra", ha dichiarato l'archeologa Vicki Cummings dell'Università del Central Lancashire in Inghilterra, a guida degli scavi della tomba di Sanday. Il sito archeologico si trova vicino la costa e una tempesta potrebbe distruggerlo da un momento all'altro... per questo motivo gli esperti stanno cercando di scoprire il segreto di questo luogo più in fretta possibile.

Gli ultimi scavi, durati quattro anni, hanno fornito molte informazioni agli addetti ai lavori, che hanno utilizzato le ultime tecniche disponibili sul campo (a proposito di nuove tecniche, recentemente è nata una nuova branca chiamata archeologia del cambiamento climatico). Adesso tutti questi dati dovranno essere utilizzati, e noi non vediamo l'ora di scoprire ancora di più sulla questione.