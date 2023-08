A cosa servono i numeri di serie di Apple? La questione delle riparazioni

Il nodo della riparabilità dei prodotti Apple è da sempre uno dei più critici per la compagnia di Cupertino. A creare non pochi grattacapi agli utenti è il complesso sistema di gestione dei numeri di serie di Apple, che rende quasi impossibili le riparazioni presso rivenditori terzi e che presto potrebbe persino diventare più stringente.

Stando a quanto riportato da fonti autorevoli come Forbes, infatti, Apple avrebbe iniziato a usare dei software di riconoscimento dei numeri di serie delle singole parti che compongono gli iPhone, gli iPad e i Macbook. In particolare, questi software servono per fare in modo che il numero di serie delle singole parti (schermi, batterie e altri chip) combaci con quello del device in cui vengono inserite. Questa prassi viene chiamata "serializzazione" dagli esperti di settore.

Se i numeri di serie delle componenti interne di un iDevice corrispondono con quello del prodotto nel suo complesso, quest'ultimo funziona alla perfezione. In caso contrario, se per esempio la batteria di un iPhone è stata sostituita con una proveniente da un altro device, lo smartphone sarà in grado di riconoscere la componente non originale e disabilitare via software alcune feature altrimenti perfettamente funzionanti, come il monitoraggio della salute della batteria.

In passato, Apple aveva adottato tale politica per i display degli iPhone e per le sue selfie-camere, disabilitando via software il Face ID quando venivano rilevate delle componenti terze, adducendo motivazioni di sicurezza per tale decisione. L'unico modo per evitare questo blocco software sarebbe dunque quello di rivolgersi ad un centro di assistenza ufficiale della Mela Morsicata, oppure di utilizzare uno dei kit di riparazione fai-da-te messi a disposizione da Cupertino a partire da fine 2022.

Stando a quanto riporta GizChina seguendo lo scoop di Forbes e dopo aver intervistato Rick Panesar di iCorrect.co.uk, però, pare che Apple estenderà la "serializzazione" a diverse altre componenti oltre all'hardware per il Face ID e alle batterie per iPhone. In particolare, a breve anche gli schermi e le Apple Pencil degli iPad Pro da 12,9" di quarta, quinta e sesta generazione e degli iPad Air di terza e quarta generazione riceveranno dei blocchi software contro i ricambi fai-da-te.