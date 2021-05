A cosa servono i soldi del canone Rai? Ecco come vengono usati

Negli ultimi tempi si è molto parlato del Canone Rai, che è a tutti gli effetti la tassa più discussa ed odiata dagli italiani. In molti al momento del pagamento che, ricordiamolo, avviene attraverso l'addebito dell'importo direttamente sulla bolletta elettrica, si chiedono a cosa servono e come vengono usati i soldi riscossi dal Canone Rai.

Come indicato direttamente nel Contratto Nazionale di Servizio RAI, stilato tra il MISE e la RAI, i 90 Euro versati annualmente dai contribuenti italiani sono devoluti dal Governo Italiano (attraverso l'Agenzia delle Entrate) alla RAI, che è la società pubblica a cui è stata concessa la produzione e trasmissione del servizio pubblico.

Ciò vuol dire che i 90 Euro del Canone Rai servono per sorreggere la Rai, la quale a sua volta li utilizza per la programmazione televisiva che vediamo quotidianamente in onda. Occorre però precisare che al fianco del Canone Rai, le produzioni vengono finanziate anche dalla raccolta pubblicitaria: è il caso di grossi eventi come il Festival di Sanremo, che viene finanziato principalmente dagli spot pubblicitari mandati in onda nel corso delle puntate.

Il contratto di servizio siglato tra MISE e RAI obbliga quest'ultima società a rispettare le fasce protette e gli obblighi di trasmissione in termini di ore di sport, formazione, documentari ed altro.

Ricordiamo che non tutti hanno diritto a pagare il Canone Rai, e coloro che rispettano determinati requisiti possono anche ottenere il rimborso.