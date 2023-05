Cosa sono queste sfere di pietra geometriche di 5000 anni fa?

Più di due secoli fa gli scienziati nel Regno Unito iniziarono a riportare alla luce delle sfere di pietra stranamente geometriche. Il problema? Risalivano al periodo neolitico, circa 5.000 anni fa. La collezione di questi cimeli è ora composta da 500 unità che sono stati trovati in Irlanda, Inghilterra e persino in Norvegia.

Il materiale è già stato identificato dagli addetti ai lavori: arenaria e granito, mentre una è stata addirittura rivestita da una pasta nera a base di pesce. Con una grandezza di 70 millimetri di diametro, con l'eccezione di una collezione più ampia che misura 114 millimetri, le sfere mostrano tutti diversi gradi di lavorazione (a quanto pare gli antichi erano davvero ossessionati da questi oggetti).

Alcune mostrano incisioni decorative di cerchi e vortici, mentre altre sono lasciate vuote. Gli archeologi ritengono che ci siano voluti diversi anni per scolpire le pietre, con alcuni dei pezzi più lavorati che potrebbero aver impiegato anche più generazioni. Uno dei "pezzi" più lavorati e conosciuti è chiamato "palla Towie" e prende il nome dal suo luogo di scoperta sulle pendici di Glaschul Hill, Towie, in Scozia.

Si pensa che le incisioni intorno alla sfera facciano parte di una meridiana preistorica o di un calendario lunisolare. Tuttavia l'esatto uso di questi cimeli è ancora molto dibattuto da parte degli addetti ai lavori.

Alcuni pensano siano l'equivalente di un moderno orologio da polso, utilizzate come una forma di meridiana sferica portatile; altri affermano siano stati impiegati come calendari lunisolari e per il controllo delle maree aiutando le comunità a rilevare i cambiamenti stagionali. Mentre altri ancora credono che le pietre possano essere stati usati come bilance, come un antico gioco di lancio o addirittura come armi.

