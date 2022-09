Ma cosa signifca davvero avere le stigmate? Sono realtà o finzione?

Mettendo da parte la sfera astratta e sacrale di una religione, è un dato di fatto che avere un credo produce effetti tangibili nelle persone, come speranza, appartenenza a una comunità, il conforto, la pace e la voglia di perseguire un obiettivo.

Alcuni devoti, tuttavia, vanno oltre. Non stiamo parlando di quelle figure tanto complesse come i Santi cattolici, ma di comuni fedeli che esprimono la propria gratitudine nei modi più disparati. Ad esempio, negli Stati Uniti, piccole comunità di credenti, nell’esprimere indifferenza al “male”, maneggiano dei serpenti come parte della loro adorazione. O, ancora, dei cristiani filippini hanno letteralmente emulato la crocifissione di Gesù… No, avete capito bene, non stiamo parlando di “semplici” Vie Crucis parrocchiane. Ovviamente, la Chiesa cattolica ha preso più volte le distanze da questo macabro rituale.

Ma andiamo al nocciolo della questione: le stigmate, o stimmate, che dir si voglia. Spesso intese come una sorta di attestato di “santità”, l’improvvisa comparsa delle ferite di Cristo sul corpo dei fedeli ha sempre attirato smodata curiosità, sia religiosa che scientifica.

Negli ultimi 900 anni, secondo il Kenyon College, si ritiene che circa 300 persone, abbiano subito le stigmate, ovvero la comparsa di ferite su mani, piedi e nel costato: proprio i punti in cui fu ferito Gesù durante la sua passione. Da un punto di vista scientifico, si giustificano la presenza di questi segni sul corpo dei cristiani come un sintomo psicosomatico: l’organismo reagisce consciamente ad uno smodato e onnipresente desiderio di fede religiosa.

Tranne nei casi di evidenti autoflagellazioni, rimane complesso determinare se le stigmate sono o meno il risultato spontaneo della manifestazione divina. Tuttavia, secondo Grunge, ci sarebbe un’altra possibile spiegazione per l’apparizione delle piaghe di Cristo, ovvero la manifestazione di altre patologie fuorvianti.

Il magazine The Guardian, fa una rassegna di tutte quelle patologie o condizioni fisiologiche che possono apparentemente ricordare le sacre ferite, come quando il paziente soffre di ematidrosi, quando il soggetto suda letteralmente sangue; o porpora psicogena, che è semplicemente un'emorragia improvvisa e inspiegabile. Insomma è facile gridare al miracolo.

Inoltre, spesso e volentieri, questi segni sono fin troppo fedeli alle rappresentazioni dell’arte cristiana e poco alla veridicità storica degli avvenimenti: i romani crocifiggevano i condannati inchiodando ai pali di legno gli avambracci e non il palmo delle mani.

