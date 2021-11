Cosa significa Black Friday? Data, offerte e tutto ciò che c'è da sapere

Manca sempre meno al Black Friday 2021 e continuiamo a snocciolare informazioni su ciò che ci si può aspettare durante il venerdì nero dello shopping.

Come noto, in questo 2021 il Black Friday ricade il 26 Novembre, motivo per cui mancano esattamente 20 giorni dal momento in cui stiamo scrivendo.

Ma da cosa arriva questa tradizione che da qualche anno è divenuta fissa anche in Italia?

Il Black Friday è una ricorrenza prettamente americana, che si svolge il venerdì successivo al Thanksgiving Day (il Ringraziamento, che di fatto segna il via alla stagione di Natale e dei regali, oltre che dello shopping). Questa giornata fonda le sue radici nel 1924, quando Macy's idearono la ricorrenza e celebrarono l'arrivo del periodo di Natale proponendo una serie di sconti senza precedenti che attirarono le attenzioni di migliaia di attenzioni. Negli anni successivi, la trovata di Macy's fu imitata anche da altre catene e tutt'oggi praticamente tutti i negozi aderiscono a questa giornata.

In Italia nell'ultimo decennio il Black Friday è diventata una ricorrenza che permette agli utenti di approfittare di super sconti su tantissimi prodotti di vario tipo: ovviamente anche quest'anno su Everyeye lo seguiremo riportando tutte le migliori offerte.

Nel frattempo, in giornata odierna Trony ha lanciato il nuovo volantino con vista Black Friday.