Cosa significa DVB-T3? Stateci alla larga, per il momento

Il prossimo arrivo del "nuovo digitale terrestre" sta generando un bel po' di "confusione" tra gli utenti, tanto che qualcuno è arrivato persino a chiedersi cosa significa DVB-T3, visto che, a quanto pare, alcuni rivenditori stanno già facendo riferimento a questo standard. Risulta dunque importante fare chiarezza.

Ebbene, il DVB-T3 per il momento non esiste: il nuovo standard si chiama DVB-T2. La data definitiva da segnare sul calendario per quel che riguarda quest'ultimo e la codifica H.265 HEVC è il 30 giugno 2022 (entro questa giornata si effettuerà il passaggio). Ricordiamo, tuttavia, che il 1 settembre 2021 ci sarà il passaggio allo standard di compressione video MPEG-4 AVC, che potrebbe già comportare qualche "grattacapo" ad alcuni utenti. Se volete approfondire l'argomento, potete fare riferimento al "calendario" relativo al passaggio al DVB-T2.

In ogni caso, se notate degli annunci in cui si fa riferimento allo standard DVB-T3, dovreste starci alla larga. In alcuni casi potrebbe trattarsi di un semplice "errore di battitura", ma in determinati contesti potrebbe risultare un segnale relativo a un qualche tipo di annuncio di cui è meglio non fidarsi. Infatti, alcuni utenti hanno segnalato che sia online che offline sono iniziati a comparire degli annunci legati al fantomatico DVB-T3, che mirano probabilmente ad "accaparrarsi" la clientela meno informata sul prossimo arrivo del DVB-T2. Basta cercare "dvb-t3" su Google e spostarsi nella scheda "Immagini" per comprendere la situazione.

Non è chiaro se si tratti di un metodo per cercare di convincere le persone che un determinato decoder è meglio di un altro o se alcuni rivenditori non abbiano semplicemente ben presente le novità in termini di digitale terrestre. Quel che è certo è che, come recita un vecchio detto, "fidarsi è bene, non fidarsi è meglio" (specialmente in casi come questi, stare alla larga da un rivenditore di questo tipo non è una cattiva idea).