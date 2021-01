Cosa significa entra con CIE? Ecco il sistema d'autenticazione con Carta D'Identità

La Carta d'Identità Elettronica non è solo un documento di riconoscimento, ma anche uno strumento di autenticazione per i sistemi della pubblica amministrazione. In varie app, tra cui Io, è infatti presente il pulsante "Entra con CIE", ma vediamo come funziona.

Il pulsante identifica un sistema di login che sfrutta le credenziali della carta d'identità elettronica. Il sistema ha tre modalità di login:

PC Desktop: il login avviene attraverso un lettore di smart card contactless, che si serve del chip presente all'interno della carta per riconoscere l'identità dell'utente;

il login avviene attraverso un lettore di smart card contactless, che si serve del chip presente all'interno della carta per riconoscere l'identità dell'utente; Mobile : si utilizza l'applicazione CIE ID e, sempre utilizzando l'interfaccia NFC, consente di effettuare il login semplicemente avvicinando la carta allo smartphone, che di fatto fa da lettore;

: si utilizza l'applicazione CIE ID e, sempre utilizzando l'interfaccia NFC, consente di effettuare il login semplicemente avvicinando la carta allo smartphone, che di fatto fa da lettore; Desktop con smartphone: l'accesso avviene da PC, ma per la lettura della CIE si utilizza lo smartphone (sempre dotato di NFC e con l'app CIE ID installata).

Insomma, le potenzialità della Carta d'Identità Elettronica sono davvero tante. Vi ricordiamo che su queste pagine abbiamo anche pubblicato una guida che spiega come fissare un appuntamento per la CIE. Il nostro consiglio è comunque sempre di conservare in un luogo sicuro il PIN della Carta d'Identità che arriva secondo le procedure previste dalla normativa e che può essere utile per l'accesso a determinati servizi.