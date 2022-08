Cosa significa la frase usata da tutti su TikTok? Ecco il 'Quiet Quitting'

I grandi appassionati dei social ed in particolare di TikTok saranno di certo informati sulla frase che sta generando milioni di visualizzazioni in merito ai giovani professionisti e alle loro carriere.

Che dormire per lavoro sia il sogno di molti è ormai risaputo, ma molti professionisti appartenenti alla "generazione Z", ovvero i più giovani, stanno affermando di non prendere troppo sul serio il proprio lavoro. Ecco quindi sui social network il dilagante fenomeno del "Quiet Quitting", che passa da video di sincere riflessioni sull'equilibrio tra vita personale e lavoro, a vere e proprie battute irriverenti e fuori luogo.

Bisogna sottolineare che ogni generazione non appena entra nel fatidico mondo del lavoro, prende subito consapevolezza della vita lavorativa non facile, fatta spesso di umiliazioni inflitte quasi sempre da capi sgradevoli e/o colleghi, che portano a vivere decisamente male ogni giornata lavorativa e non solo.

Tuttavia, ciò che differisce fra le varie generazioni è che oggi parliamo di ventenni che si esprimono liberamente mediante il mondo digitale all'insegna di TikTok e hashtag e che affermano apertamente di rifiutare, o quanto meno di prendere non seriamente il mondo del lavoro.

Ci si ritrova per cui dinanzi a coloro che stabiliscono dei limiti precisi contro gli straordinari a favore della famiglia e del tempo libero da godere coi propri cari, piuttosto che a coloro che sostengono di andare per inerzia a lavoro e di fare il minimo indispensabile in quelle ore per non essere licenziati, senza avere un vero e proprio obiettivo, o scopo da raggiungere.

Da una parte c'è chi sostiene che tale modo di vivere il proprio lavoro, sia una sorta di "scappatoia" dallo stress e dalle pressioni costanti, mentre dall'altra c'è chi invece parla di una forma di denuncia verso un generale malcontento sul posto di lavoro, o verso il lavoro in sé.

Inoltre, fra le molte testimonianze, c'è chi pur non appartenendo alla generazione Z afferma di aver finalmente imparato a dire qualche "no" al fine di godere delle vacanze e del poco tempo libero lontano dagli impegni quotidiani aziendali. Come analizzare dunque tale situazione?

Sicuramente bisognerebbe individuare il perfetto equilibrio tra vita lavorativa e privata, tracciando dei veri e propri confini, proprio per evitare il raggiungimento di quelle condizioni come il "burnout" per le quali ricorrere all'aiuto di uno psicologo, risulta fondamentale. Tuttavia, il vivere con totale passività l'attività già da giovanissimi, non avendo obiettivi a medio o lungo termine, a cosa potrebbe portare?