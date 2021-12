Cosa significa 'Hodling'? La storia dei primi temerari possessori di criptovalute

Quando si parla di criptovalute esistono molti termini specifici del settore, alcuni più tecnici e altri meno. Tra i più scherzosi c’è anche “Hodl” o “Hodling”, errore di battitura di “Holding” (verbo che significa “tenere”) ma che ha assunto un suo significato specifico tra gli appassionati di crypto. Ma da dove ha origine?

La storia del “verbo sbagliato” è molto simpatica e trova origine addirittura nel 2013. I forum di criptovalute allora erano davvero pochi, ma non mancavano ed erano pur sempre popolati da un vasto numero di utenti, principalmente giovani investitori. Uno dei più ricchi di persone era Bitcointalk, nel quale ha proprio origine “Hodl”.

Ritornato in auge tra gli outlet mediatici a causa di recenti dichiarazioni dell’attore Keanu Reeves, il quale si è definito Hodler di criptovalute, tale termine nasce a causa di un errore di battitura di un giovane investitore. In una mattina di dicembre (esattamente otto anni fa!) l’utente GameKyuubi scrisse un post sul forum di Bitcointalk con titolo “I AM HODLING”. Si trattò di un errore di battitura che egli stesso riconobbe ma, dopo averlo scritto per due volte consecutive, decise di lasciare come titolo.

Il contenuto del post è alquanto divertente, in quanto egli scrisse di essere un pessimo trader, per nulla parte del gruppo di investitori intelligenti che “sanno cosa stanno facendo”. La ragione dietro questo pensiero va trovata in due dettagli importanti: al momento della scrittura del post, il valore del Bitcoin stava scendendo e il suo wallet segnava una chiara perdita. Inoltre, come si evince dalla conclusione, egli aveva appena bevuto un po’ di whisky. Tra l’alcol e la ricaduta del mercato crypto, dunque, egli si concesse un momento di sfogo.

I lettori colsero immediatamente l’occasione per riderci sopra, scrivendo anche loro “HODL” indicando la loro intenzione di mantenere le criptovalute nel loro wallet in attesa di maggiori profitti, nonostante il momento di crisi. Una leggenda nacque il 18 dicembre 2013 e, ancora oggi, Hodling è il termine associato dai trader all'atto di non vendere criptovalute anche nei momenti più rossi, aspettando quindi una risalita.