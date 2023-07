Cosa significa il logo di Threads? No, non centra il 'numero del diavolo'

L'incredibile ascesa di Meta Threads, con i suoi quasi 100 milioni di utenti in poco più di tre giorni dal lancio, l'ha reso il fenomeno social dell'anno. In attesa di scoprire se resisterà alla prova del tempo, iniziano a emergere - e ad essere smentite - le prime bizzarre teorie.

Quella più amata dai complottisti, al momento, vede al centro della scena nient'altro che il logo di Threads. Secondo alcuni, infatti, quella specie di figura a cavallo tra un gomitolo e una chiocciola nasconderebbe al suo interno il numero del diavolo: sì, proprio quel "666" che cantavano gli Iron Maiden, tanto temuto (o apprezzato) da chi vede complotti diabolici in ogni dove.

A spegnere questa prima miccia ci ha pensato lo stesso Adam Mosseri, capo di Instagram, il quale si è preso la briga di aprire un nuovo thread proprio sull'argomento, chiaramente senza riferimenti diretti a queste bizzarre teorie, quanto più per spiegare al pubblico interessato il significato del logo dell'app.

Mosseri ha spiegato che "il logo di Threads, nel carattere Instagram Sans, è ispirato al simbolo @", con chiaro riferimento alla chiocciola che serve per taggare gli altri utenti della community. In particolare, però, si tratta di "una singola linea ininterrotta, ispirata al circolo che si viene a creare nell'app quando si apre un Thread". Insomma, a dispetto di quanto i più maliziosi possano immaginare, il logo di Threads è esattamente ciò che sembra, ovvero una via di mezzo tra un gomitolo e una chiocciola.

Nel frattempo, le polemiche sulla stessa esistenza dell'app non si sono affatto dissipate, con Musk che l'ha accusata di essere un "copia-incolla" della sua app dei cinguettii. Nonostante ciò, però, la dirigenza di Meta ha chiarito che Threads non ha alcuna intenzione di rimpiazzare Twitter: ci riuscirà lo stesso? Solo il tempo potrà stabilirlo.