Cosa significa loop del video su YouTube? Ecco la comoda funzione

YouTube con il passare degli anni ha introdotto funzioni che hanno reso la piattaforma di condivisione video sempre più completa ed aperta a vari utilizzi. Tra le novità maggiormente apprezzate dagli utenti figura il loop di video e playlist.

Attivando il loop di un video o di una playlist su YouTube si fa in modo che al loro termine riparta la riproduzione: ciò è particolarmente utile se si vuole ad esempio ascoltare di continuo una stessa canzone, o se avete trovato una playlist con varie tracce che vi piacciono e che volete riascoltarla.

Per abilitare il loop di un video su PC non bisogna fare altro che cliccare su “Loop” dal menù a tendina che vi comparirà facendo click con il tasto destro sul player. Per le playlist invece bisogna espanderle e fare click sul medesimo pulsante, che ha la stessa icona.

Da mobile su iOS ed Android per il filmato bisogna cliccare sui tre puntini presenti sul video player, mentre per le playlist è necessario sempre collegarsi alla pagina che mostra tutti i video in coda e fare tap sullo stesso tasto.

