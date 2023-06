Cosa significa mediano su Amazon? La differenza con prezzo consigliato e nuovo

Potreste non averci fatto troppo caso, ma non tutti i prezzi vengono indicati allo stesso modo su Amazon Italia. Di mezzo possono infatti esserci diverse diciture, da mediano a consigliato, passando per nuovo. Qual è dunque la differenza? Vale la pena approfondire la questione.

Ebbene, un termine semplice da comprendere, in quanto utilizzato spesso anche in altri contesti, è quello "consigliato". In questo caso, infatti, ciò a cui si fa riferimento è il costo stabilito dal produttore, ergo quello "di listino". Su Amazon questo prezzo viene fornito direttamente dal produttore (o comunque dal fornitore o dal venditore).

L'altro termine non propriamente complicato da comprendere è "nuovo". Si tratta infatti banalmente del costo del prodotto in condizione nuove (e dunque non usato) su Amazon Italia. Usualmente questo tipologia di prezzo viene messa in evidenza nell'ambito della vendita di prodotti usati o ricondizionati (ad esempio, nel contesto delle offerte Warehouse di Amazon, o meglio "Seconda mano").

Arrivando invece al termine che può generare un po' più di confusione, si tratta di "mediano". In questo caso, nelle linee guida ufficiali di Amazon si legge che "è calcolato come la mediana dei prezzi pagati dai clienti per un prodotto su Amazon.it, esclusi i prezzi promozionali. Ciò significa che il 50% dei clienti ha acquistato il prodotto ad un prezzo inferiore rispetto al Prezzo mediano e il 50% ad un prezzo superiore rispetto al Prezzo Mediano". Insomma, adesso potete approfondire i costi indicati su Amazon Italia in modo più consapevole.