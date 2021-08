Cosa significa Petabyte? Ecco quanto è grande questo numero

Qualche giorno fa abbiamo scoperto l'incredibile memoria del cervello umano, riassumibile in diversi Petabyte se vogliamo utilizzare un linguaggio più consono ai nostri ambienti. Ma quanto è grande un Petabyte? Come si relaziona con Gigabyte e Terabyte?

Partiamo dalle basi. Un byte è l'unità di misura della dimensione dello spazio di memoria in un sistema informatico. Per l'esattezza, un byte è composto da una sequenza di otto bit che, a sua volta, è una singola cifra binaria e, per comporre un byte, ne servono appunto otto.

Di pari passo con il progresso in termini di capacità di calcolo computazionale, come abbiamo visto parlando della legge di Moore e di quella di Koomey, in informatica anche i sistemi di memoria si sono evoluti a tal punto da essere arrivati a contenere, in sistemi mainstream, capacità di archiviazione superiori anche ai 10 Terabyte.

I multipli del byte adottano gli stessi prefissi del Sistema Internazionale pertanto un Kilobyte equivale a 1024 byte, mentre un Megabyte equivale a 1024 Kilobyte e 1024 Megabyte formano un Gigabyte.

Il Petabyte è immediatamente successivo in scala al Terabyte, quindi la sua capacità è di 1024 Terabyte. Un valore ancora incredibilmente elevato per i nostri standard commerciali, ma aziende come Apple posseggono ormai da anni storage di svariate centinaia di Petabyte.