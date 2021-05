Cosa significa SOS? Scopriamo insieme la sua origine

In molti ritengono che "SOS" sia l'acronimo o l'abbreviazione di qualcosa con un significato specifico, in realtà le 3 lettere non significano nulla. Il segnale SOS originariamente non sarebbe dovuto neanche essere composto da tre singole lettere, era infatti solo una stringa di codice Morse di 3 punti, 3 linee e 3 punti consecutivi (...---...)

Dato che in codice Morse Internazionale 3 punti formano la lettera S e 3 linee la lettera O, per comodità, il segnale è stato chiamato "SOS". Questo collegamento ha portato le lettere a farsi strada, negli anni seguenti, come un avviso di pericolo visivo spesso utilizzato dalle persone per chiedere soccorso scrivendolo nelle più disparate situazioni.

Ma perché la scelta di quella particolare stringa di punti e linee che componevano le famose lettere, se non avevano alcun significato? Semplicemente per facilità.

Quando infatti, verso la fine del XX secolo, le macchine radiotelegrafiche senza fili si fecero strada per la prima volta sulle navi, i marinai in pericolo avevano bisogno di un modo per attirare l'attenzione e chiedere aiuto. Un segnale unico che potesse essere trasmesso chiaramente, rapidamente e senza essere confuso con altre comunicazioni.

All'inizio diverse organizzazioni e diversi paesi avevano i propri segnali di soccorso "interni", la Marina degli Stati Uniti ha utilizzato spesso "NC", che era il segnale della bandiera marittima per il soccorso, la Marconi Company, che affittò attrezzature ed operatori telegrafici a varie navi, ha utilizzato invece "CQD". Il "Sistema Telegrafico Spark" invece dal 1905 impose a tutti gli operatori tedeschi di utilizzare il, successivamente famoso, "...---..."

Avere quindi questi molteplici segnali di pericolo era fonte di grande confusione ed anche potenzialmente pericoloso, significava infatti che una nave in condizione di pericolo, in acque straniere, aveva una barriera linguistica da superare per comunicare con i soccorritori pur utilizzando il codice Morse Internazionale. Per questo motivo vari paesi decisero di unirsi e discutere l'idea di stabilire anche norme internazionali per le comunicazioni.

Nel 1906, finalmente, la "Convenzione internazionale del telegrafo senza fili" si riunì a Berlino con i delegati che tentarono di effettuare una chiamata di soccorso standard. I segnali di Marconi, che propose l'Italia, "-.-.-.--.." e "...........-..-..-.." (SSSDDD) furono giudicati troppo macchinosi, a ragion veduta. Il tedesco "...---..." (SOS) invece, risultò fin da subito la scelta più opportuna, potendo essere inviato rapidamente e con facilità risultando molto difficile da interpretare erroneamente.

Il primo uso confermato dell'SOS come segnale di soccorso è stato registrato poco più di un anno dopo, nel 1909. Quando gli operatori sulla SS Arapahoe inviarono un segnale quando la nave si ritrovò in avaria a causa di un'elica rotta al largo della costa della Carolina del Nord.