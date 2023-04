Cosa significa traffico insolito? La spiegazione di Google

Dopo aver approfondito il precedente nome di Google, una curiosità di cui potreste non essere a conoscenza, torniamo a fare riferimento in questa sede a una situazione in cui si potrebbe incappare mentre si fa uso del popolare motore di ricerca. Potrebbe essere infatti capitato anche a voi di imbattervi nella schermata di "traffico insolito".

In parole povere, quest'ultima può comparire a schermo in seguito a una determinata ricerca, presentando una scritta che potrebbe potenzialmente non risultare delle più "comprensibili". In questa pagina, infatti, usualmente si legge: "I nostri sistemi hanno rilevato un traffico insolito proveniente dalla rete del tuo computer. Questa pagina verifica se sei davvero tu che stai inviando le richieste e non un robot".

Il tutto è solitamente seguito anche da informazioni relative all'indirizzo IP e così via. In ogni caso, per "andare oltre" alla pagina e poter tornare a effettuare ricerche, basta semplicemente superare l'apposito CAPTCHA (il "Non sono un robot" che richiede di selezionare determinate immagini, per intenderci). Ma perché compare questa pagina? A spiegarlo è la stessa azienda di Mountain View.

Infatti, sul portale ufficiale di supporto di Google viene spiegato che il tutto è legato all'individuazione del traffico automatico, ovvero a "invio di ricerche da un robot, programma per computer, servizio automatico o servizio per l'estrazione di ricerche" oppure "utilizzo di software che invia ricerche a Google per stabilire il posizionamento di un sito o una pagina web su Google".

Insomma, si tratta di un modo per verificare che le ricerche siano fatte da un essere umano. Ci sono in ogni caso vari motivi per cui il tutto potrebbe comparire a schermo, a partire dall'uso di un servizio VPN, fino ad arrivare all'utilizzo di determinati plug-in legati al browser.

Viene inoltre consigliato di ripristinare il modem/router, nel caso in cui si continui a riscontrare la schermata, nonché, nei casi più avanzati, di verificare l'eventuale presenza di malware e/o contattare l'amministratore di rete. Sembra per il resto, stando alle segnalazioni di alcuni utenti, che il tutto possa verificarsi temporaneamente anche nel caso in cui si eseguano un buon numero di ricerche consecutive in tempi rapidi.