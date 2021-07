Cosa significa il triangolo su Sky? Ecco perchè è così importante

È un'estate all'insegna del calcio quella che stiamo vivendo: ieri sera gli Azzurri hanno conquistato la finale di Euro2020 dopo aver battuto la Spagna ai calci di rigore. Tuttavia, in molti durante la trasmissione dei match su Sky hanno notato degli "strani simboli" presenti in basso a destra.

Tra una battuta e l'altra (in quanto ricordano i simboli presenti sul joypad di PlayStation), però, è bene capire che si tratta di identificativi importanti che permettono a Sky di individuare le trasmissioni illegali (il così detto pezzotto).

Se per gli abbonamenti riservati a bar, hotel e locali pubblici troviamo il simbolo del bicchiere, Sky sta utilizzando il triangolo per identificare le trasmissioni legittime in streaming, ed infatti non è un caso che sia presente su Sky Go. Per quelle via satellite, invece, è presente un cerchietto.

In questo modo è più facile effettuare i controlli e rilevare immediatamente le dirette illegali.

Ricordiamo che dal 1 Luglio è disponibile il recesso senza penali dal pacchetto Sky Calcio a causa delle modifiche apportate in termini di contenuti a seguito dell'assegnazione dei diritti tv del campionato a DAZN.