Cosa significano le lettere sui carrarmati russi in Ucraina?

In questi giorni ci siamo chiesti perché i veicoli militari russi hanno una Z sopra. Non è passato inosservato il fatto che i carrarmati che stanno invadendo l’Ucraina sono contrassegnati con lettere differenti. Scopriamo insieme qual è il loro significato.

Per onestà intellettuale, partiamo subito col dire che non si sa ancora con certezza quale sia la ragione ineccepibile del perché di queste lettere. Lo precisiamo perché sia testate anglofone che russe non sembrano dare un’interpretazione coesa e precisa di questa simbologia. Abbiamo, quindi, raccolto le testimonianze più affidabili e meticolose, circa l’arcano.

Il magazine russo Tolknews.ru riporta che probabilmente “Z” si applica ai veicoli pesanti (carrarmati), “V” ai veicoli medi (veicoli blindati) e così via, seguendo quindi un principio di identificazione del veicolo. La stessa testata riporta, però, che è opinione comune che quelle lettere, contrassegnino la direzione cui sono diretti le macchine da guerra. Il corrispettivo del carattere “Z” in russo è “з”, che è anche la prima lettera di запад (si legge zapad), traducibile in ovest; anche la lettera “V”, in russo “В”, sarebbe l’iniziale di Восток (si legge vostok), ovvero est.

Questa teoria dei simboli che identificano quale posizione è di interesse di quel corpo è sostenuta da Sean Spoonts, un ex operatore di guerra antisottomarino della Marina e membro dell'equipaggio di ricerca e salvataggio in SH-2f LAMPS II Sea Sprite. Sebbene Spoonts riconosca nei segni un fine identificativo, la sua interpretazione cozzerà con quella precedente. Infatti, riconosce così i mezzi militari:

la lettera "V" rappresenta i marines russi;

la lettera "Z" rappresenta le unità nel distretto militare orientale;

la lettera “Z” in un quadrato rappresenta il Distretto Militare Meridionale (Crimea);

la lettera "O" rappresenta le unità della Bielorussia;

la lettera "X" rappresenta le forze di Ramzan Kadyrov, insediato nella regione russa della Cecenia;

la lettera "A" rappresenta le forze speciali russe (SSO), come Spetznaz nelle sue varie unità operative.

Non c’è ancora chiarezza circa l’impiego di questi caratteri, tuttavia riteniamo sia necessario sdoganare qualsiasi allarmismo o complotto offrendo i mezzi per non credere a chi professa che è in atto un’Operazione Z o altre cose del genere. Rimanendo in tema, ahinoi, vi segnaliamo la lista delle società che hanno abbandonato la Russia dopo l'invasione in Ucraina, altra tematica che sta cadendo vittima di una confusione generale.

[Immagini di Warthog Defense]