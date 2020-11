Ecco cosa ha significato la prima crociata del 1096 per l'Europa medievale

Era il 27 Novembre del 1095 e papa Urbano II, sfruttando una richiesta dell'imperatore d'oriente, diede uno dei più importanti discorsi del Medioevo, proclamando la prima crociata in Terra Santa. La leggenda vuole che, dal re alla plebe, tutti vennero richiamati sotto un unico grande motto: "Deus vult!" ("Dio lo vuole").

Nel XI secolo, Mediterraneo e Medio-Oriente divennero oggetto di un grandissimo cambiamento nei rapporti di forze. Gli equilibri preesistenti vennero stravolti e la supremazia sul Mediterraneo cominciò a tornare nelle mani degli Europei occidentali.

Nel Medio-Oriente stava avvenendo una rivoluzione politica di grandissima portata: si stava affermando una popolazione dell'Asia centrale, i Turchi.

Fra questi vi era una tribù in particolare, i selgiuchidi (nome che deriva dal loro primo comandante, Selgiuc). Conquistato il califfato di Baghdad, nel 1055, iniziarono a muovere i propri obiettivi espansionistici verso i domini dell'Impero d'Oriente e dei fatimidi (un gruppo di sciiti che aveva, nel XI secolo, influenza in territori come l'Egitto).

Prima conquistarono la Palestina, poi la Giudea, fino ad arrivare a Gerusalemme. Fu proprio con questo atto che si diede avviò a tutto quel processo che porterà al convocare la prima crociata.

Inizialmente, il mondo occidentale cristiano decise di non intervenire, mentre i bizantini provarono a sferrare un attacco contro i turchi - fallendo e lasciando strada aperta ai nemici.

Manuele Comneno, seduto sul trono bizantino a partire dalla seconda metà del secolo e con i turchi alle porte di Costantinopoli, fece qualcosa che non si vedeva da secoli: chiamare in aiuto l'Europa occidentale. Avviò, infatti, una serie di trattative diplomatiche col papa Urbano II, che aveva assunto la carica nel 1088.

Incontrandosi a Piacenza, nel 1095, i due si misero d'accordo per sostenersi a vicenda e provare a riconquistare ex-territori bizantini, sottratti in precedenza dai turchi.

L'obiettivo di Urbano II, però, era molto più ambizioso: rendere Gerusalemme nuovamente cattolica.

In un concilio di vescovi francesi nella città di Clermont, in quello stesso anno, il papa rilanciò l'appello dell'Imperatore bizantino e invitò i cristiani d'Occidente a muoversi in massa verso la Terra Santa per sottrarla contro "il nemico musulmano".

Iniziando con dei pellegrinaggi, la crociata divenne a tutti gli effetti, nel 1096, una "guerra di religione", in cui parteciparono più di 50 mila uomini.

Il mettere tra virgolette questo termine non è casuale. Spesso lo spirito religioso, per quanto presente, non era ciò che faceva muovere in massa le persone. Durante questo partecipato evento, entrarono in gioco un insieme di tantissimi fattori economici e sociali che rispecchiavano in pieno il complesso periodo medievale.

Un elemento da sottolineare è proprio la partecipazione attiva di Urbano II, che si autoproclamò guida spirituale al posto della figura, sempre più debole, dell'imperatore del Sacro Romano Impero. Con questa sua decisione stava fondamentalmente rivendicando, per la Chiesa, un potere uguale, o superiore, a quello della "guida europea".

Molti morirono nella difficile attraversata verso Gerusalemme, considerando anche la scarsa disciplina dell'esercito e la mancanza di vie di comunicazioni efficaci tra l'Europa e il Medio-Oriente. Tuttavia, alla fine le truppe occidentali riuscirono a vincere e far cadere la Terra Santa nuovamente nelle loro mani.

Fu quella vittoria che cambiò definitivamente i rapporti di potere tra Occidente e Oriente, riflettendosi ancora oggi nella società contemporanea.

