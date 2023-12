Che cosa si può fare con Siri? C'è la novità lato Salute

Mentre secondo i rumor iPhone 16 avrà un nuovo microfono per Siri, con il nuovo iOS 17.2, iPadOS 17.2 e watchOS 10.2 arriverà un’interessante novità per coloro che utilizzano l’assistente vocale del colosso di Cupertino.

Gli aggiornamenti infatti porteranno con loro un’interessante novità: la possibilità di consentire a Siri di accedere in modo sicuro ai registri dei dati presenti nell’app Salute, per ottenere sempre informazioni sui propri allenamenti, sul proprio sonno e sulle calorie bruciate oggi.

Questa opzione deve essere attivata dai dispositivi nei singoli pannelli: ad esempio su iPhone ed iPad si deve aprire l’app Impostazioni, quindi spostarsi in Salute e su “Accesso dati e dispositivi”. Qui si deve abilitare “Siri” ed attivare la relativa opzione denominata “Accesso ai dati sanitari”.

Su Apple Watch, è necessario fare lo stesso nell’app Impostazioni e quindi nel pannello “Salute” dove deve essere attivato nel tab “App e servii” l’accesso a Siri attraverso l’impostazione “Consenti a Siri l’accesso ai dati sanitari”.

Apple ha pubblicato qualche giorno fa la release candidate di iOS 17.2, l’aggiornamento per iOS 17 che dovrebbe arrivare la prossima settimane e porterà con se diverse novità di rilievo, anche per i vecchi smartphone. Tuttavia, iOS 17.2 non dovrebbe portare le playlist collaborative su Apple Music.