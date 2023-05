Cosa fare se lo smartphone Android non si aggiorna? Alcune possibilità

Oltre alle funzioni sottovalutate nella scelta dello smartphone, anche il supporto software rappresenta un aspetto essenziale, ma per i motivi più disparati il dispositivo potrebbe riscontrare qualche problema nell'installazione degli aggiornamenti.

Gli aspetti che ci sentiamo di consigliarvi di valutare sono tre, dei quali i primi due decisamente poco invasivi.

Il primo passo, che poi in realtà vi consigliamo di compiere ogni volta che riscontrate problemi con il vostro smartphone, è quello di riavviarlo e provare di nuovo.

Dopo averlo fatto e aver verificato che il problema persiste, possiamo procedere con la valutazione del secondo aspetto, ovvero lo spazio a disposizione. Andate su Impostazioni e poi su Spazio di Archiviazione e date un'occhiata alla memoria residua. Se necessario, cercate di liberarne un quantitativo sufficiente perlomeno sulla base dei MB richiesti dall'aggiornamento (a tal proposito, vi suggeriamo di dare un'occhiata ai nostri consigli su come liberare spazio con Google Foto).

Ultimo approccio, da utilizzare solo come extrema ratio, consiste nel ripristino delle impostazioni di fabbrica, ma per questo vi suggeriamo la nostra guida dedicata a ripristino e reimpostazione dello smartphone Android.

Vi raccomandiamo solo di prestare attenzione a questo aspetto, poiché prima di intraprendere questa via occorrerà prima di tutto mettere in salvo i propri dati essenziali tramite backup.