Cosa fare se lo smartphone Android non si carica? Le possibili soluzioni

Tra ricarica rapida e batterie sempre più capienti, l'autonomia su Android è sempre meno un problema. Purtroppo, però, può succedere che lo smartphone smetta di punto in bianco di caricare e non voglia saperne di riprendersi. Come affrontare uno scenario simile?

Sono diversi gli aspetti da verificare in tal senso e per prima cosa consigliamo di controllare che il connettore sia stato correttamente inserito e che non vi siano impedimenti fisici all'interno della porta di ricarica.

Qualora questo non fosse il vostro caso, allora sarà necessario isolare il problema tra smartphone, cavo e caricabatterie.

In prima battuta, se avete un altro smartphone nei paraggi, provate a ricaricarlo con il caricabatterie "sospetto". Se funziona, il problema non sarà quello. In alternativa, viceversa, provate a caricare lo smartphone con un caricabatterie differente.

In tal caso, proseguiamo cercando di capire se è il cavo o il caricabatterie, sostituendo prima il cavo e poi il secondo elemento. A questo punto, dovreste avere sufficienti elementi per capire se il caricatore o il cavo funzionano o meno.

Se lo smartphone è completamente spento, tuttavia, ricordiamo che prima di dare segni di vita potrebbe volerci qualche minuto.

