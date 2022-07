Cosa fare se lo smartphone Android si surriscalda? Ecco perché accade

Il surriscaldamento degli smartphone è un argomento piuttosto comune, sin dagli albori di questo nuovo concetto di telefonia, per via di un processo di progressiva miniaturizzazione che ha reso possibile far entrare in tasca dispositivi dalla potenza a volte straordinaria.

Di recente ci eravamo occupati di come ricevere le notifiche Android su PC; oggi, invece, soprattutto in virtù dell'arrivo dell'estate, rivolgeremo il nostro sguardo proprio di dissipazione.

Soprattutto nei mesi più caldi dell'anno oppure in determinati scenari d'utilizzo (ad esempio il gaming) questi piccoli concentrati di tecnologia potrebbero cedere il fianco proprio a questo problema, dando vita a fenomeni poco piacevoli in termini di esperienza, con il classico comportamento "a scatti" di Android, e talvolta anche per le mani.

Ma come risolvere o, perlomeno, limitare i danni di questo fenomeno? Tanto per cominciare, comprendendo i fattori che lo determinano. Se la temperatura ambiente è particolarmente elevata, è ragionevole pensare che parte del problema sia quello e accettare compromessi in tal senso, come una riduzione delle attività più intensive in quella fase della giornata, dalla navigazione alle riprese di lunghi video ad altissima risoluzione.

Alla lunga, un surriscaldamento sistematico può anche portare a un più rapido deterioramento del dispositivo. Se il vostro smartphone è dotato di ricarica rapida e tende ad aumentare molto la temperatura in questo frangente, potrebbe rivelarsi opportuno tenere il dispositivo collegato solo lo stretto necessario per portare a termine la ricarica della batteria. Inoltre, proprio per ridurre al minimo queste tempistiche, è consigliabile evitare di utilizzare lo smartphone durante questo processo.

Se ancora non avete trovato risposta e sapete come muovervi all'interno delle impostazioni di Android, suggeriamo di dare un'occhiata ai processi attivi che potrebbero impattare sulle prestazioni e sulle temperature. Per farlo, occorre recarsi nelle Opzioni Sviluppatore, dopo averle opportunamente abilitate, e aprire la pagina relativa ai Servizi in Esecuzione. I più esperti sapranno già dove mettere le mani e sapranno individuare i processi più anomali per forzarne la chiusura.

Alla fine di questa breve guida, se siete curiosi di saperne di più di altri aspetti dell'esperienza con il robottino verde, potrebbe interessarvi scoprire come cambiare le app di default di Android: è davvero semplice!