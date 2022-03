Cosa sono gli SMS truffa da voi stessi? La nuova frontiera del raggiro

Tra la questione delle telefonate mute e chi più ne ha più ne metta, è importante fare attenzione a ciò che si riceve sul proprio telefono. In questo contesto, l'ultima "trovata" dei malintenzionati è un messaggio truffa che arriva direttamente dal vostro numero.

In particolare, stando anche a quanto segnalato da The Verge, nonché come fatto notare da alcune persone su Twitter e Reddit, una "nuova" tipologia di raggiro legata agli SMS si sta iniziando a diffondere a partire dagli Stati Uniti d'America. In parole povere, gli utenti ricevono messaggi truffa dal loro stesso numero di telefono. I malintenzionati sembrano dunque aver trovato un metodo per "camuffare" la provenienza dei messaggi e farli visualizzare sotto il numero del destinatario.

Per il momento le segnalazioni riguardano uno specifico messaggio contenente un link malevolo. Il testo di questo SMS cerca di convincere la persona a premere sul link (ovviamente non bisogna farlo), promettendo un non meglio specificato regalo, che verrebbe "sbloccato" in seguito al più recente pagamento effettuato dall'utente. Tutto fa dunque pensare che, "camuffando" il messaggio dietro al numero della persona coinvolta, i malintenzionati stiano provando a fingere che l'SMS arrivi direttamente dall'operatore telefonico.

Alcuni utenti hanno dunque pensato di segnalare la questione direttamente a Verizon, noto operatore statunitense, che mediante un tweet ha lasciato intendere di voler investigare sulla questione. In ogni caso, la mente non può che riportare a una probabile scarsa attenzione all'SMS spoofing, una tecnica utilizzata dai malintenzionati per inviare informazioni false e "camuffare" il mittente del messaggio.

Secondo alcuni utenti, determinati operatori telefonici non starebbero facendo abbastanza per prevenire questa tipologia di truffe. Al netto di questo, nonostante per ora la questione del succitato messaggio sembri legata principalmente agli USA, era giusto informarvi in merito alla "novità" (anche se in realtà lo spoofing in sé è tutt'altro che una tecnica di recente invenzione). Per il resto, va detto che, se ricevete un messaggio simile, non significa che il vostro numero sia finito nelle mani sbagliate, ma "semplicemente" che i malintenzionati stanno cercando di fingere che l'SMS provenga da quest'ultimo (dunque l'importante è non premere sul link).