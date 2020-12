Cosa erano soliti a mangiare gli antichi romani durante i pasti?

I banchetti degli antichi romani sono leggendari, ma le diete e le abitudini culinarie delle persone comuni durante l'impero romano variavano notevolmente e, soprattutto, da provincia in provincia. Con la conquista di nuovi territori, inoltre, anche le abitudini alimentari cambiavano. Viene da chiedersi: cosa mangiavano i romani?

Sono molte le testimonianze sulle pietanza degli antichi romani. Da mosaici, quadri, fino ai libri di ricette; un antico libro di cucina latino - noto come Apicio - fu compilato durante i primi secoli d.C. e le ricette elencate includono pollame, frutti di mare, verdure e altri ingredienti che possiamo trovare tutti nella dieta mediterranea.

Gli imperiali romani mangiavano tre pasti principali a dì: ientaculum al mattino (comprendeva pane, frutta e formaggio), prandium a mezzogiorno (si mangiava frutta e verdura) e l'ultimo pasto, più grande, noto come cena, in cui venivano consumati i migliori piatti della giornata, per le famiglie più benestanti erano pasti a più portante. Addirittura, potrebbero essere stati i romani ad inventare gli hamburger.

Cereali e legumi costituivano il 70% o più della dieta romana media, ma si consumavano anche carni comuni come maiale, montone, anatre e oche; selvaggina come coniglio, lepre e cinghiale; pollame come pernici e fagiani. La carne potrebbe essere salata, essiccata o conservata in altro modo. C'erano anche ostriche, gamberi e granchi, condita con una salsa di pesce nota come garum. La dieta romana, inoltre, comprendeva anche formaggi, a pasta molla e dura.

Che dire della frutta? Sia fresca che secca! Pesche, prugne, fichi e ciliegie. Le bevande invece? Oltre l'acqua, nell'antica Roma si beveva la posca, ottenuta con acqua e aceto di vino e consumata dai legionari. Ovviamente si consumava anche birra e, soprattutto, vino.