Cosa ci fa una spada laser Jedi su Marte? 'Colpa' del rover Perseverance

Il rover Perseverance della NASA è impegnato nel portare avanti qualcosa di unico e mai visto prima su un altro mondo, iniziando a "costruire" il primo deposito di campioni su Marte. Un'importante tappa della campagna "Mars Sample Return" della NASA-ESA, che garantirà una maggiore conoscenza del pianeta. Guardiamo insieme la video-simulazione.

In precedenza vi avevamo già parlato dell'importante lavoro di costruzione cui sarebbe stato impegnato Perseverance, ebbene, quel giorno è arrivato. Infatti, il 21 dicembre un tubo di titanio contenente un campione di roccia marziana è stato perfettamente posizionato sulla superficie del Pianeta Rosso, dando il via alla creazione del primo "deposito" di materiali su un altro pianeta.

Perseverance ha già prelevato molti campioni rocciosi selezionati, conservandone nella sua "pancia" ben 17, incluso un campione atmosferico. Nei prossimi due mesi, il rover depositerà un totale di 10 tubi in un luogo specifico, chiamato "Three Forks", per essere poi prelevati da un futuro lander robotico.

Il lander, a sua volta, utilizzerà un braccio robotico per posizionare i campioni in una capsula di contenimento, a bordo di un piccolo razzo, che decollerà dal pianeta raggiungendo l'orbita, dove un altro veicolo spaziale catturerà infine il contenitore del campione per riportarlo sano e salvo sulla Terra. (Trovate la splendida simulazione dell'intera missione nel video allegato)

Il dott. Rick Welch, vice project manager di Perseverance del Jet Propulsion Laboratory (JPL) in California, ha affermato: "Vedere il nostro primo campione a terra è una grande pietra miliare per il nostro primo periodo di missione, che terminerà il prossimo 6 gennaio 2022".

A proposito del Pianeta Rosso, sapete quanto ci vuole per arrivare su Marte? Magari in futuro, i nostri discendenti, potranno effettuare un viaggio simile in maniera semplice e quotidiana. Come per noi prendere l'aereo. Sarebbe magnifico no?

Crediti d'immagine: NASA/JPL-Caltech/MSSS