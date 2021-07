Cosa si può fare con lo SPID? Ecco perchè è così importante

Dello SPID abbiamo a più riprese parlato su queste pagine, con una serie di approfondimenti in cui è stato spiegato come funziona e come attivare le credenziali. Tuttavia, ancora in molti si pongono questioni sull'importanza dello SPID ed il motivo per cui sia diventato centrale.

Se vi state chiedendo cosa si può fare con lo SPID, la risposta è semplice: una volta che avete attivato le vostre credenziali, potete utilizzarle per accedere a tutti i servizi della pubblica amministrazione. Ad esempio, potete accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate per la dichiarazione precompilata o per accedere al vostro cassetto fiscale, ma anche sul portale dell'INPS per visualizzare il cedolino pensionistico o effettuare le richieste del caso.

Inoltre, di recente è diventato fondamentale (ma non obbligatorio) anche per richiedere la Certificazione Verde Covid-19: basta fare il login in Io e nel caso in cui soddisfiate i requisiti richiesti (di cui abbiamo parlato nella guida dedicata), visualizzerete il QR Code.

Se volete sapere qual è il metodo migliore per richiedere lo SPID, vi rimandiamo alla nostra guida in cui spieghiamo come fare per abilitare le vostre credenziali in maniera semplice ed immediata anche da casa, senza la necessità di rivolgervi ad uffici pubblici o di andare di persona ed effettuare il riconoscimento.