Cosa spinge più di tutto un ladro ad evitare un appartamento?

Quante volte avrete perso la testa dietro ad antifurti e misure di sicurezza varie allo scopo di distogliere i ladri dal visitare il vostro appartamento? Tutto giusto, ovvio: ma secondo una recente ricerca c'è un modo più valido e decisamente più economico per far sì che i topi d'appartamento girino al largo.

L'indagine in questione è stata portata avanti da un team di criminologi della North Carolina University proprio allo scopo di capire quali siano gli elementi che più di ogni altra cosa spingano un ladro a decidere di non tentare il colpo.



I fattori su cui è stato interrogato un campione di 422 detenuti sono molteplici ed hanno prodotto i seguenti risultati: il 45% di questi teme l'esposizione della casa alla sorveglianza dei vicini, mentre il 46% evita di introdursi in appartamenti forniti di un qualunque sistema anti-intrusione.



A spaventare più di ogni altra cosa i ladri sembra però essere l'elemento più banale di tutti: la presenza di una o più persone in casa. Il 60% dei detenuti presi in esame ha infatti ammesso di considerare questo l'elemento dal potenziale dissuasivo più alto. Insomma, non vi resta altro da fare che cercare un amico o un parente a cui affidare la casa quando siete fuori: le probabilità di trovare brutte sorprese saranno drasticamente ridotte!