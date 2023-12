Cosa fare se Spotify è troppo basso su iPhone? Alcune possibili soluzioni

Ora che lo Spotify Wrapped del 2023 è disponibile, potete finalmente fare a gara con amici e parenti a chi ha ascoltato più ore di musica e podcast. Se siete degli assidui utenti della piattaforma di streaming musicale, vi sarà capitato di vedere il volume di Spotify abbassarsi improvvisamente, guastando la vostra esperienza di ascolto.

Se possedete un iPhone, gli strumenti a vostra disposizione per risolvere il problema sono numerosi. In primo luogo, assicuratevi che il volume dell'iPhone sia alto: sembrerà un'ovvietà, ma potreste aver abbassato il volume del vostro smartphone per errore! Inoltre, ricordatevi che quando collegate un paio di auricolari o cuffie Bluetooth allo smartphone il loro volume si abbassa automaticamente per proteggere il vostro udito.

Se invece il volume dell'iPhone si abbassa da solo su Spotify, potete provare ad incrementare il volume in-app di Spotify. Per farlo, aprite la scheda "In Riproduzione" sull'app (quella che mostra la copertina del brano che state ascoltando, insomma), scendete nell'angolo in basso a sinistra e cliccate sull'icona "Dispositivi". In fondo a quest'ultimo menu troverete uno slider del volume in-app di Spotify, che può essere incrementato o ridotto a seconda delle vostre necessità.

Sempre rimanendo nell'app di Spotify, potete anche spegnere la funzione "Risparmio dati" del servizio di streaming musicale. Il toggle per farlo si trova nella sezione "Profilo", accessibile dalla homepage del servizio, e nella sezione "Impostazioni e Privacy". Nella sezione "Playback", invece, potete spegnere la Normalizzazione dell'Audio: la funzione è in realtà molto utile, perché blocca i suoni troppo forti, ma se incontrate problemi nella riproduzione del vostro brano preferito potrebbe essere la colpevole.

Infine, sempre nella sezione "Playback", potete anche impostare su "Alto" il volume di Spotify. Per farlo, vi basterà toccare la parola "Alto" nelle impostazioni dell'applicazione. Semplicissimo, no?