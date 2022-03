Cosa si può fare con Spotify gratis? Ecco come funziona

Ancora saldo in cima alla classifica dei servizi di musica in streaming più popolari, Spotify rappresenta ancora oggi una sicurezza per milioni di utenti in tutto il mondo, ma non soltanto a pagamento. Ma quali sono, nel 2022, i limiti della versione gratuita?

Se per molti il futuro è rappresentato dagli abbonamenti ai podcast su Spotify, sono altrettanti gli utenti che usufruiscono ogni giorno della piattaforma in maniera totalmente gratuita, con qualche limitazione ma una libreria comunque vastissima a disposizione.

Il piano Spotify Free non richiede pagamenti né tantomeno l'inserimento dei dati bancari ma solo l'iscrizione, da compilare manualmente oppure tramite il collegamento del proprio account Google o Facebook.

Il suo utilizzo, senza troppe sorprese, è completamente gratuito. E' sufficiente scaricare l'app su desktop dalla pagina ufficiale, oppure su Android e iOS rispettivamente dal Play Store o dall'App Store di Apple.

Alcune delle funzionalità più utili e apprezzate sono preservate anche in questa modalità. Sarà, quindi, possibile creare playlist e impostare il Risparmio Dati per l'utilizzo attraverso la rete mobile. Inoltre, contrariamente a quanto si possa immaginare, non tutte le playlist possono essere riprodotte solo in maniera casuale. Infatti, proprio nelle FAQ ufficiali, è possibile leggere chiaramente che anche in questa modalità "Alcune playlist non dispongono dell'icona della riproduzione casuale, quindi puoi toccare qualsiasi brano per riprodurlo".

Chiaramente saranno presenti delle pubblicità e il vincolo dell'ascolto casuale in alcuni casi è presente, ma la differenza sostanziale rispetto ad altre piattaforme è la possibilità di accedere alla stessa libreria degli utenti Premium, anche in maniera gratuita. Si dovrà rinunciare al download dei brani per l'ascolto online, così come alle migliori fasce di qualità audio, ma per l'ascolto casuale si rivelerà comunque un compagno vincente.