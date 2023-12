Cosa fare se Spotify non scarica le canzoni? Possibili fix per iPhone

Dopo aver visto quali sono i cantanti più ascoltati del 2023 su Spotify, potrebbe esservi tornata voglia di ascoltare i vostri brani preferiti degli ultimi mesi. Qualcuno, però, potrebbe essere incappato in un bizzarro bug dei brani di Spotify, che impedisce il download di canzoni e podcast sullo smartphone: ecco come risolverlo!

Dopo aver risolto il problema del volume troppo basso di Spotify su iPhone, vediamo dunque come fare per effettuare il download dei brani di Spotify su smartphone Apple. I bug relativi a questa funzione possono essere essenzialmente tre: il primo è la scomparsa dell'opzione stessa di download di canzoni e playlist sullo smartphone; il secondo è il mancato avvio del download dopo aver cliccato sul pulsante che dovrebbe farlo partire; il terzo, invece, è l'eliminazione dei brani scaricati sull'iPhone alla fine del download.

Innanzitutto, tenete a mente che il download delle canzoni di Spotify su iPhone è permesso solo agli utenti che possiedono un abbonamento a Spotify Premium: se non avete una sottoscrizione attiva (o se avete dimenticato di rinnovare l'abbonamento) non vedrete più il pulsante di download delle vostre canzoni. Tuttavia, anche con un piano gratuito potrete scaricare i podcast sullo smartphone in ogni momento.

Se avete un abbonamento attivo e il problema persiste, fate attenzione a non aver superato i limiti di device di Spotify: la piattaforma, infatti, permette di scaricare fino a 10.000 canzoni su un massimo di cinque dispositivi (compresi smartphone, tablet e PC). Verificate che i vostri device connessi non superino questa soglia, e ricordate anche che Spotify cancella le canzoni scaricate sullo smartphone se quest'ultimo non si connette ad internet per più di 30 giorni di fila, per una questione di royalties.

Un ultimo problema potrebbe invece riguardare la vostra connessione al web. Come prima cosa, chiudete l'app di Spotify. Fatto ciò, verificate che il Wi-Fi funzioni correttamente o, se volete scaricare le vostre canzoni con i dati mobili, assicuratevi che Spotify sia abilitato al download con reti cellular (il toggle per attivare la feature si trova nelle impostazioni dell'app). Infine, disattivate le eventuali reti VPN, che potrebbero creare problemi al software per iPhone.