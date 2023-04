Cosa fare se Spotlight è lento su iPhone? Alcune indicazioni

La funzione Spotlight di iOS è una delle più utilizzate in quanto è in grado di interagire con tutte le applicazioni presenti sullo smartphone. Tuttavia, in alcune circostanze potrebbe capitare che si rallenti, come risolvere quindi?

Un primo passo potrebbe essere rappresentato dalla cancellazione delle ricerche recenti: quando aperto Spotlight, infatti, basta fare uno swipe da destra verso sinistra nelle varie voci presenti sotto alle “Ricerche Recenti” e quindi fare tap sul tasto “Cancella”.

Alternativamente, resta sempre valida l’alternativa di riavviare lo smartphone e di assicurarsi che la connessione ad internet sia stabile: Spotlight infatti può attingere anche alle informazioni presenti da internet e necessita di una connessione WiFi o alla rete cellulare per poter funzionare ottimamente e restituire risultati in maniera immediata.

È possibile anche attivare e disattivare la ricerca dal menù Impostazioni, sotto al tab “Siri e ricerca”: qui potete inserire ed eliminare i toggle “Prima della ricerca”, “contenuti da Apple” e “suggerimenti da Apple”.

Assicuratevi inoltre anche che il vostro iPhone sia aggiornato all’ultima versione: di recente Apple ha lanciato iOS 16.4.1, che ha corretto varie falle di sicurezza e corretto diversi problemi riscontrati dagli utenti nel corso delle passate settimane.