Cosa sono queste strane uova nere simili a perle trovate negli abissi?

Nelle insondabili profondità dell'Oceano Pacifico, laddove la luce del sole non osa penetrare, un veicolo operato a distanza ha fatto una scoperta che sfida l'immaginazione. A oltre 6.000 metri di profondità, un gruppo di minuscole uova nere giaceva nascosto, offrendo la prima prova concreta dell'esistenza di vermi piatti abissali.

Queste, creature del profondo mare finora avvolte nel mistero, hanno attirato la curiosità da parte degli scienziati. La scoperta, fatta da ricercatori dell'Università di Tokyo, dimostra quanto poco sappiamo degli abissi oceanici.

Le uova, trovate attaccate a una roccia e parzialmente danneggiate, nascondevano al loro interno vermi piatti in fase di sviluppo, racchiusi in un liquido che si suppone essere il tuorlo. Questa scoperta ha stupito gli scienziati per la somiglianza straordinaria con le specie di vermi piatti che popolano le acque poco profonde, sfidando le aspettative su come la vita possa adattarsi e prosperare nelle condizioni estreme degli abissi oceanici.

Il DNA estratto dagli embrioni ha rivelato che appartengono a una specie non descritta e senza nome, imparentata con sottordini di vermi piatti delle acque poco profonde. La presenza di uova a stadi di sviluppo diversi suggerisce che questi vermi piatti possano aver colonizzato progressivamente habitat sempre più profondi, un mistero che continua a stimolare la curiosità degli scienziati.

Secondo quanto pubblicato sulla rivista Biology Letters, questo ritrovamento è record (a proposito, ma quanto sono profondi gli abissi?).