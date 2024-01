Cosa sono queste strane visioni che alcuni sperimentano durante l'emicrania?

Le strane visioni che alcune persone sperimentano durante un'emicrania sono note come "aura". Queste non colpiscono tutti coloro che ne soffrono e possono presentarsi in modi diversi, ma tipicamente si manifestano come linee zigzaganti, cerchi, luci lampeggianti, statiche o macchie cieche, spesso in colori scintillanti e psichedelici.

Secondo il Dr. Christian Lucas, circa il 15-33% delle persone che soffrono di emicrania sperimenta l'aura. Questa si sviluppa gradualmente e di solito precede la fase del mal di testa. L'aura visiva è il tipo più comune e spesso si presenta come uno spettro di fortificazione: una figura zigzagante vicino al punto di fissazione che può gradualmente espandersi lateralmente, lasciando una macchia cieca nel suo percorso.

Si ritiene che la causa dell'aura sia la depressione corticale che si diffonde (CSD), un fenomeno caratterizzato da un'onda di depolarizzazione che attraversa una parte del cervello chiamata corteccia cerebrale. Ciò può alterare il flusso sanguigno, causando una serie di condizioni neurologiche e sintomi. Si ritiene che le alterazioni visive siano dovute all'attivazione dei percorsi visivi causata dalla CSD.

L'aura di per sé non è pericolosa, ma c'è il rischio che venga diagnosticata erroneamente in casi più gravi dove le alterazioni visive sono causate da qualcosa come un attacco ischemico transitorio (TIA), noto anche come "mini-ictus". Inoltre, è associata a un aumentato rischio di ictus, specialmente nelle persone che assumono determinati tipi di contraccettivi ormonali.

Pertanto, è importante che le persone che la sperimentano informino il proprio medico curante, poiché potrebbe essere rilevante per le prescrizioni di farmaci o decisioni mediche future. Un vantaggio di questa condizione è che, sebbene i sintomi visivi non possano essere fermati, può fornire una finestra di tempo in cui una persona può prendere misure per prevenire o ridurre la gravità dell'imminente emicrania.

A tal proposito: cosa sono invece quei filamenti che vediamo di fronte agli occhi? E no, l'ombra che vediamo quando chiudiamo gli occhi non è un nero perfetto.