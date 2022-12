Cosa sono questi strani 'pancake' di ghiaccio formati in un fiume?

Sulla superficie di un fiume scozzese, dopo che le temperature sono crollate inaspettatamente, sono stati osservati strani "pancake" di ghiaccio che hanno lasciato di stucco tutti i passanti. Si tratta di un fenomeno sicuramente particolare, ma come si creano questi perfetti dischi ghiacciati?

"Occasionalmente ho già visto questi dischi di ghiaccio prima", ha affermato Callum Sinclair, project manager per la Scottish Invasive Species Initiative (SISI), a LiveScience in una e-mail. "Ma questi erano particolarmente interessanti per la loro forma perfetta."

Queste sono delle strutture rare che tendono a formarsi in oceani, laghi e fiumi molto freddi. Si creano quando la schiuma congelata sulla superficie dell'acqua rimane intrappolata in una corrente a spirale (chiamata vortice). Durante il processo, altri frammenti di schiuma e ghiaccio congelati si uniscono a questi dischi, facendoli crescere.

Possono aumentare di dimensione dai 20 ai 200 centimetri di diametro e, sebbene sembrino solidi, sono fatti spesso di fango e si rompono facilmente quando vengono sollevati. Si trovano relativamente spesso nei Grandi Laghi del Nord America (dove una piccola specie sta facendo grandi danni) e gli oceani che circondano l'Antartide, ma sono invece piuttosto rari in questi fiumi nel Regno Unito, dove recentemente la temperatura è rimasta sotto lo zero per più di una settimana.

