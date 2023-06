Cosa sono queste strutture invisibili scoperte al centro della Via Lattea?

In un nuovo studio pubblicato sulla rivista The Astrophysical Journal Letters, gli astronomi hanno scoperto centinaia di strane strutture simili a fili al centro della nostra galassia. Quest'ultimi, affermano gli addetti ai lavori, potrebbero essere il violento percorso di un'antica eruzione di un buco nero.

Questi "filamenti" precedentemente sconosciuti misurano tra i 5 e i 10 anni luce di lunghezza ma possono essere visti solo nelle lunghezze d'onda radio, quindi le strutture sono state create da esplosioni di particelle ad alta energia che sono invisibili ad occhio nudo.

Gli scienziati credono che queste possano essere le cicatrici non rimarginate di un'antica esplosione di un buco nero ad alta energia che ha squarciato le nubi di gas circostanti. "È stata una sorpresa trovare improvvisamente una nuova popolazione di strutture che sembrano puntare nella direzione del buco nero", ha affermato l'autore principale dello studio Farhad Yusef-Zadeh, professore di fisica e astronomia alla Northwestern University in Illinois.

Così come potrete notare dall'immagine in calce alla notizia, sono stati analizzati circa 1.000 filamenti radio verticali emanati da Sagittarius A*. Non solo: in questo luogo possono essere trovate delle bolle di energia che si elevano per 25.000 anni luce sopra ogni lato delle fauci del buco nero. Entrambi questi fenomeni, affermano gli scienziati, sono stati probabilmente creati da un'antica esplosione del buco nero.

L'evento che ha creato i "fili", affermano gli scienziati, potrebbe essersi verificato 6 milioni di anni fa.